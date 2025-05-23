Кортни Кардашьян перестала водить детей в школу

Кортни Кардашьян рассказала, что считает систему образования устаревшей, поэтому перевела детей на домашнее обучение. При этом дочь рэпера Тимати Алиса ходит сразу в две школы. Какое образование предпочитают давать знаменитые родители своим наследникам, расскажет Москва 24.

Дети Кортни Кардашьян

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kourtney Kardashian Barker

Модель, теледива и мать четырех детей рассказала на шоу своей сестры Хлои, что считает систему образования устаревшей, поэтому ее дети не ходят в школу.





Кортни Кардашьян модель, предприниматель Я думаю, что жить по-настоящему – это не значит соответствовать чему-то. Например, школьной системе образования. Я думаю: "Зачем дети ходят в школу?" Правда. Она так устарела.

Инфлюенсер уточнила, что отказалась от традиционного образования в пользу домашнего обучения. Такое решение Кортни приняла после того, как ее дети прислали ей видеоролики об успешных людях, так и не получивших образование.

Дочь Тимати

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

20 мая мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, опубликовала в своих соцсетях пост, посвященный окончанию учебного года. В публикации женщина отметила, что у ее внучки Алисы очень плотный график и большая нагрузка, но бабушка даже "завидует такой насыщенной и интересной жизни". Девочка учится в двух школах и посещает дополнительные занятия.

(актерское мастерство на английском языке. – Прим.) на "Мосфильме", а еще началась подготовка к новому проекту.

Симона Юнусова мать рэпера Тимати Итоговые контрольные в Британской школе, экзамены в русской, заключительные спектакли в двух актерских студиях, последний блок English actingна "Мосфильме", а еще началась подготовка к новому проекту.

К слову, пост Симоны вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни комментаторы в очередной раз выразили восхищение тем, насколько бабушка вовлечена в жизнь внучки. Однако некоторых интернет-пользователей смутил столь плотный график 11-летнего ребенка.

"Всем сложно. Но и отдыхать тоже нужно", "сама-то Алиса рада такой насыщенной жизни?" – задумались под постом юзеры.

Но бабушка уверена, что "мозгу должно быть трудно" и старания внучки принесут плоды.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/Invision/AP

Наследники королевской семьи, 11-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луи, ходили в обычные государственные детские сады. Но школа у них – одна из самых престижных и дорогих в Великобритании, Ламбрук в Беркшире. Помимо стандартной программы, ученики должны посещать как минимум один факультатив.

После школы королевские наследники делают домашнее задание, а затем отправляются на кружки по интересам. По данным СМИ, Джордж ходит на уроки игры на гитаре, занимается теннисом. Кроме того, мальчик присоединился к школьному хору и футбольной команде.

Шарлотта ежедневно посещает школу конного спорта, еженедельно берет уроки балета и увлекается гимнастикой: в ее комнате даже установлен станок для занятий. В свою очередь, Луи пробует себя в рисовании и много времени посвящает езде на велосипеде.

Сын Алены Водонаевой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В сентябре 2019 года блогер и модель рассказала в соцсетях, что перевела сына Богдана на семейное обучение. Водонаева также сообщила подписчикам, в чем отличие такого формата от домашнего, на которое ребенок переходит по состоянию здоровья, и его дома посещают учителя. В семейном обучении школа не вмешивается в образовательный процесс, а вся ответственность лежит на родителях. Ребенок отчитывается перед учителями только во время экзаменов.

Звезда решила, что так сын будет учиться даже больше, чем его ровесники. Кроме того, Алена отметила, что это не помешает социализации ребенка, но она сможет контролировать его окружение.

"Я хочу формировать круг общения моего сына", – заявила Алена. Она добавила, что, самостоятельно отдавая ребенка в те или иные секции/кружки, она может контролировать, дети из каких семей туда ходят вместе с ним.