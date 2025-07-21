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21 июля, 06:25

Общество

Гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву 21 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с сильным дождем ожидается в Москве 21 июля. Местами возможна гроза с градом, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов тепла, по области – от 21 до 26 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 16 градусов, а в Подмосковье – до 13 градусов.

Дожди и грозы ожидаются в Москве на протяжении всей предстоящей недели. При этом больше всего осадков ожидается 21 и 22 июля, чуть меньше – 23 и 24 июля.

Вероятность гроз также выше всего в первые два дня недели, понедельник и вторник. Но и после этого полностью их исключать нельзя.

На следующей неделе в Москве может выпасть до 65% от месячной нормы осадков

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