Косметолог Савиных: летом для кожи нужно выбирать средства с фотофильтрами

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Летом необходимо выбирать косметику, в которой присутствуют такие физические фотофильтры, как диоксид титана и оксид цинка, рассказала врач-косметолог Ольга Савиных. Об этом сообщает "Радио 1".

"Не нужно сильно разбираться в составах, достаточно просто перевернуть тюбик со средством и поискать один из этих двух компонентов. Они будут защищать более надежно. Особенно это касается людей, склонных к гиперпигментации", – поделилась врач.

Савиных также отметила, что ультрафиолет воздействует на кожу не только летом, поэтому SPF-средства рекомендуется всегда наносить за 15−20 минут до выхода из дома. Крем необходимо распределять по зонам лица: лоб, виски и щеки. Также его стоит обновлять каждые 2−3 часа.

Помимо этого, эксперт посоветовала перед прогулкой на солнце принимать антиоксиданты, включая витамин С и каротин. Они защитят кожу и будут препятствовать ее старению.

"Пациентам с жирной кожей, склонностью к высыпаниям я рекомендую легкие средства – эмульсии, пенки, гели, которые поглощают избытки кожного сала", – заключила Савиных.

Диетолог Дарья Русакова, в свою очередь, обратила внимание, что холодный кофе и другие напитки со льдом могут ухудшить самочувствие в жару. Ее слова передает Pravda.Ru.

"У предрасположенных могут возникнуть заболевания дыхательных путей от напитков, ларингиты, фарингиты развиться", – уточнила эксперт.

При этом, по ее словам, кофе без добавленного сахара действительно способен освежать в жаркую погоду, однако кофеин может негативно повлиять на водный баланс и сердечно-сосудистую систему.

"Кофе обладает мочегонным действием, и некоторых людей может обезвоживать. К тому же может влиять на артериальное давление, пульс у людей, чувствительных к кофеину", – заметила Русакова.

Вместе с тем кофе содержит антиоксиданты и вещества, которые благотворно действуют на печень.

"Поэтому в целом, если натуральный кофе, хорошего качества, как я уже сказала, без дополнительных ароматизаторов, сахара, сиропа и так далее, то я к кофе отношусь очень хорошо в любом виде, – и в жару, и не в жару", – пояснила диетолог.

Эксперт также подчеркнула, что при обильной потливости необходимо восполнять электролитный баланс в организме, то есть пить напитки, содержащие соли.

В жаркое время для заботы о сердце и сосудах следует употреблять воду без сахара и легкие продукты, рассказала ранее терапевт и ревматолог Галина Свободина.

Терапевт также предупредила, что излишнее употребление кофе может негативно сказаться на сердце и сосудах. Всего 50 миллиграммов кофеина могут повысить артериальное давление и увеличить частоту сердечных сокращений, уточнила врач.