В Москве запустили дистанционный мониторинг состояния онкобольных

В Москве запустили новый проект по дистанционному мониторингу состояния проходящих химеотерапию онкобольных, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь между курсами лечения пациенты могут в онлайн-формате заполнять анкеты о своем самочувствии и консультироваться с врачами. Это позволяет получать актуальные данные о динамике состояния человека, отслеживать критические изменения, корректировать тактику лечения и дистанционно назначать необходимые исследования.

