Глава Минстроя отметил достижения Москвы в благоустройстве и капремонте

Фото: телеграм-канал "Минстрой России"

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил достижения Москвы в благоустройстве и капремонте на Всероссийском форуме развития ЖКХ. По его словам, в будущем успешный опыт столицы может быть интегрирован в работу региональных систем жилищно-коммунального комплекса России, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На встрече с заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым министр выразил властям столицы благодарность за высокий уровень проведения и организации форума. Затем участники мероприятия рассмотрели возможности внедрения успешного опыта в сфере модернизации ЖКХ и благоустройства.

Отдельно Файзуллин и Бирюков обсудили вопросы энергоэффективности, цифровизации комплекса ЖКХ и применения современных технологий при управлении многоквартирными домами.

В ходе рабочей встречи также были затронуты основные аспекты обновления коммунальной инфраструктуры, повышения качества ЖКУ и реализации московских проектов по созданию комфортной городской среды.

Системное взаимодействие министерства и региональных команд остается одним из важнейших факторов эффективной реализации госпрограмм в сфере ЖКХ и улучшения качества жизни людей, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

На форуме комплекс горхозяйства планировал поделиться с коллегами решениями в области формирования комфортной городской среды и содержании домов. Участники также смогут посетить несколько московских объектов, включая инженерный центр АО "Мосгаз", асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги", индустриальный центр АО "Мослифт" и другие.