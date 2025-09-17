Москва поделится с регионами опытом управления городским хозяйством

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комплекс городского хозяйства Москвы поделится с регионами опытом эффективного управления и представит инновационные решения в данной сфере, рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

Он пояснил, что по поручению Сергея Собянина и при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в столице примут делегатов Всероссийского форума развития ЖКХ с 17 по 20 сентября. В нем примут участие руководители профильных региональных ведомств и организаций, эксперты и представители органов власти.

"В рамках форума пройдут круглые столы, посвященные организации капремонта многоквартирных домов, совершенствованию системы управления жилищным фондом, обеспечению его качественными ресурсами", – отметил Бирюков.

КГХ поделится с коллегами решениями в управлении городским хозяйством, формировании комфортной городской среды и содержании жилых домов. Кроме того, участники форума смогут посетить ряд объектов в столице, например, инженерный центр АО "Мосгаз", асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги", индустриальный центр АО "Мослифт" и другие объекты.

Кроме того, участники форума смогут познакомиться с масштабными проектами благоустройства, которые реализуются в столице, в их числе – новая благоустроенная набережная Москвы-реки в музее-заповеднике "Коломенское".

"Посетители мероприятия увидят современные образцы коммунальной, аварийно-спасательной и дорожной техники, более 100 единиц будут представлены на выставке у КРЦ "Остров мечты", – добавил Бирюков.

