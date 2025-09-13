Дворы в Нагатинском Затоне благоустроили в рамках создания нового маршрута

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дворы в Нагатинском Затоне благоустроили в рамках создания нового прогулочного маршрута на юге Москвы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.



Новый прогулочный маршрут объединил шесть набережных – Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую. В результате специалисты привели в порядок шесть дворовых территорий, которые прилегают к Нагатинскому затону.

Работы проводились по адресам: Нагатинская набережная, дом № 54, 56, 56А и 62, а также на проспекте Андропова, возле дома № 17, корпус 1 и 2. Специалисты заменили асфальт на проезжей части, обустроили новые тротуары, установили более 100 малых архитектурных форм и разбили газоны.

Помимо этого, были построены новые зоны для воркаута, а на детских и спортивных площадках специалисты заменили резиновое покрытие и установили новые ограждения. Также были приведены в порядок бункерные и контейнерные площадки.

Новый прогулочный маршрут протяженностью 11,4 километра дополнил существующую сеть прогулочных зон, соединившись на севере с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными. Это позволило создать единую прогулочную зону, которая ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы.

