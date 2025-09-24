В парках Москвы благодаря участию бизнеса появились новые зоны отдыха

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Представители бизнеса инвестировали более 275 миллионов рублей в развитие летней инфраструктуры московских парков в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин поделился, что в этом году количество запросов от бизнеса на создание новых объектов инфраструктуры в парках увеличилось почти в два раза.

"Благодаря участию наших партнеров на территориях появились зоны отдыха, спортивная ледовая арена, оздоровительный комплекса, центры профориентации и досуга и многое другое. Только в рамках проекта "Лето в Москве" в 2025-м году бизнес вложил в это направление свыше 275 миллионов рублей", – рассказал Фурсин.

Он подчеркнул, что общий объем вложений бизнеса в благоустройство зон отдыха за два года превысил 2,75 миллиарда рублей.

Среди реализованных проектов:

игровое пространство "Кот" у Голицынского пруда в Парке Горького – площадка в виде спящего рыжего кота, по которому можно взбираться наверх;

ледовая арена в Нескучном саду для тренировок хоккейных команд, она работает с сентября;

термальный оздоровительный комплекс в парке "Ходынское поле" с четырьмя изолированными модулями с террасами и термальными зонами;

альпака-парк в парке "Сокольники" – территория с зонами отдыха, детскими площадками и всесезонным кинотеатром.

