Собянин сообщил о включении в программу реновации пяти новых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В программу реновации включили 5 новых площадок в районах Соколиная Гора, Черемушки, Кунцево, Останкинского. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

В четырех столичных районах возведут 75 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить 15 старых домов с 1 073 квартирами, в которых проживают 2,7 тысячи человек. Две площадки находятся на месте домов, включенных в программу реновации.

Дома по реновации постоят по адресам:

Большая Марьинская улица, владение 23;

проспект Буденного, владение 17б;

проспект Буденного, владение 21;

Херсонская улица, владения 22–24;

Партизанская улица, владение 7, корпуса 1–3.

В настоящее время в программу реновации включено 5 176 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона "квадратов", в которых живут порядка 1 миллиона москвичей. Всего для возведения новостроек подобрано 828 площадок. В эксплуатацию уже введено примерно 6,4 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить жителей более 1 300 старых домов. Также сейчас ведется проектирование и строительство около 10,5 миллиона квадратных метров жилья.

Москвичи при переезде могут получить помощь в центрах информирования. Также консультации доступны у представителей департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других организаций.

Всего с начала реализации программы реновации завершено либо идет переселение более 226 тысяч горожан. В 7 районах города программа полностью выполнена.

Ранее сообщалось, что свыше 10,8 тысячи семей переехали в квартиры по реновации во всех округах Москвы с начала 2025 года. Например, на востоке столицы новоселье отметили более 3 тысяч семей, на севере – порядка 1,6 тысячи, на юго-востоке – свыше 1,3 тысячи. В рамках программы москвичи получают жилье с современной отделкой, что позволяет заезжать в новостройки без дополнительных затрат.