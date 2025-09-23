Свыше 10 тысяч семей переехали в квартиры по реновации в Москве с начала 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 10,8 тысячи семей переехали в квартиры по реновации во всех округах Москвы с начала 2025 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат", – отметил вице-мэр.

Ефимов добавил, что на востоке Москвы новоселье отметили свыше 3 тысяч семей, на севере – порядка 1,6 тысячи, на юго-востоке – более 1,3 тысячи.

В общей сложности в рамках программы реновации около 1 миллиона горожан улучшат жилищные условия, переехав в современные квартиры.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский назвал главной задачей программы реновации не только предоставление комфортного жилья, но и всестороннюю поддержку москвичей на этапе переселения. Горожане могут бесплатно получить услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей благодаря сервису "Помощь в переезде". С начала 2025 года услугой воспользовались 8,1 тысячи семей. В ВАО за помощью грузчиков обратились более 2,2 тысячи семей, САО – свыше 1,4 тысячи, ЮВАО – более 1 тысячи семей.

"Заказать ее можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению, которые работают на первых этажах новостроек по программе реновации", – сказал Овчинский.

В свою очередь, в департаменте информационных технологий уточнили, что жителям столицы, которые находятся на стадии переезда, в суперсервисе "Переезд по программе реновации" доступна подробная персонализированная инструкция. Она автоматически настраивается под жителей и их жизненную ситуацию, электронные услуги и информационные уведомления. Это поможет ускорить переезд и сделать его комфортнее.

Ранее стало известно, что свыше 60 семей переехали в новостройку по реновации на Загорьевской улице в Бирюлеве Восточном.

В жилом доме обустроены 108 квартир, установлены лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Дом по реновации имеет сквозной проход, ведущий во внутренний двор и на улицу с гостевой парковкой.

Всего в Бирюлеве Восточном расселят 17 домов, в которых живут около 1,9 тысячи москвичей.