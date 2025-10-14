Асфальт обновили на участке Каширского шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Дорожное полотно отремонтировали на участке Каширского шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что ранее ремонт на этом участке проводился в 2021 году. Истек гарантийный срок покрытия, а интенсивное движение привело к образованию локальных разрушений и колейности, что могло привести к авариям.

"В общей сложности отремонтировали более 320 тысяч квадратных метров на участке от Каширского тоннеля до улицы Маршала Захарова и участке дублера магистрали", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонтные работы проходили в несколько этапов, преимущественно по ночам, с частичным ограничением движения. Сначала было снято старое покрытие, затем были отремонтированы смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого рабочие уложили новый асфальт и нанесли на него дорожную разметку.

Ранее дорожное покрытие обновили на Варшавском шоссе. Работы были проведены по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении в границах города – от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры. Всего отремонтировали 745 тысяч квадратных метров асфальта.

