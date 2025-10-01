Асфальт обновили на Варшавском шоссе в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Дорожное покрытие обновили на Варшавском шоссе в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Как отметил вице-мэр, в общей сложности отремонтировали 745 тысяч квадратных метров асфальта. Работы провели по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении в границах города – от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры.

В прошлый раз покрытие на Варшавском шоссе меняли в 2021 году. Гарантийный срок асфальта истек, а на проезжей части из-за интенсивного движения появились локальные разрушения и колейность.

Ремонт прошел в несколько этапов. Сначала рабочие сняли старое покрытие и привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Затем они уложили новый асфальт и нанесли на него разметку. Работы проводились преимущественно по ночам, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси", – уточнили в комплексе горхозяйства.

С начала года в Москве также восстановили более 45 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате аварий. Мероприятия проводятся в кратчайшие сроки, а время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов. Чаще всего ремонт проводился на кольцевых и вылетных магистралях столицы.