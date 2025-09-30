Более 45 км барьерных ограждений отремонтировано в столице с начала года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве с начала года восстановили более 45 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", – сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, чаще всего ремонт требовался на участках кольцевых и вылетных магистралей города.

Бирюков отметил, что в столице используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль массой до 9 тонн, движущийся со скоростью 60 километров в час.

Их использование позволяет значительно снизить тяжесть последствий при ДТП, предотвратить выезд транспорта на встречную полосу и избежать лобовых столкновений.

Кроме того, для проведения работ используются специальные сваебойные установки, которые позволяют быстро демонтировать поврежденные секции и установить новые.

Ранее в Москве подошли к концу работы по обновлению дорожной разметки. Бирюков объяснил, что специалисты начали обновлять разметку, когда в городе установилась постоянная положительная температура воздуха. Чтобы не создавать затруднения на дорогах, мероприятия проводились в основном ночью при частичном ограничении движения.