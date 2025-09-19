На проспекте 60-летия Октября и улице Профсоюзной обновят асфальт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября начали обновлять дорожное покрытие. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

На улице Профсоюзной работы ведутся от площади Хо Ши Мина до МКАД, а на проспекте 60-летия Октября – от площади Гагарина до площади Хо Ши Мина.

"В общей сложности на этих двух объектах уложим около 530 тысяч "квадратов" асфальта", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что асфальтобетонное покрытие ежегодно обновляется там, где истекает его гарантийный срок.

Работы проводят в несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальтобетонного полотна и нанесение дорожной разметки.

"Ремонт дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", – поделился Бирюков.

По его словам, для укладки асфальта используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

Ранее на столичных магистралях и улицах обновили дорожную разметку. При выполнении работ использовался долговечный пластичный материал. Холодным пластиком специалисты выполнили сложные элементы и обозначения на парковках, термопластиком – продольные линии для разделения потоков и поперечные полосы.