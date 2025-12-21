Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 07:45

Политика

Песков заявил, что диалог Путина и Макрона должен помочь понять позиции сторон

Фото: AP Photo/EPA POOL/Guillaume Horcajuelo

Потенциальный разговор между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации. Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Путин всегда готов детально объяснять собеседнику свои позиции, искренне и последовательно.

Ранее Макрон заявил, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Путиным. По мнению французского лидера, возобновление дискуссии с Москвой в интересах Европы и Украины.

Песков отметил, что российский президент готов к диалогу с Макроном, однако для этого необходима обоюдная политическая воля.

Читайте также


властьполитика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика