Песков заявил, что диалог Путина и Макрона должен помочь понять позиции сторон

Фото: AP Photo/EPA POOL/Guillaume Horcajuelo

Потенциальный разговор между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации. Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Путин всегда готов детально объяснять собеседнику свои позиции, искренне и последовательно.

Ранее Макрон заявил, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Путиным. По мнению французского лидера, возобновление дискуссии с Москвой в интересах Европы и Украины.

Песков отметил, что российский президент готов к диалогу с Макроном, однако для этого необходима обоюдная политическая воля.