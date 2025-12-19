Фото: kremlin.ru

В Европейском союзе (ЕС) испугались слов Владимира Путина о "подсвинках", сообщает газета "Известия" со ссылкой на немецкий телеканал Welt.

"Многие из них ("подсвинков". – Прим. ред.) испугались того, что он сказал", – отметила ведущая телеканала.

По данным журналистов, в ЕС обсуждают "усиливающиеся угрозы" со стороны России, в том числе слова российского лидера. Ведущая телеканала отметила, что некоторым политикам стоит прислушаться к Путину и воздержаться от угроз в сторону Москвы.



Ранее президент РФ сообщил, что "европейские подсвинки" подключились к предыдущей администрации США при экс-президенте Джо Байдене, так как хотели "поживиться" на "развале" России.

По его словам, они надеялись, что Россию "развалят" за короткий период времени, но этого так и не произошло. Издание The Guardian перевело слова Путина о европейских подсвинках как "маленькие хрюшки".

