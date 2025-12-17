Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

"Европейские подсвинки" подключились к прошлой американской администрации, поскольку "надеялись поживиться" на развале России, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, они надеялись, что Россию "развалят" за короткий период времени.

"Как теперь всем стало очевидно, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России провалились", – заключил президент РФ.

Ранее глава государства указывал, что фактический конфликт на территории Украины был начат деструктивными силами в Киеве. Военные действия начались в том числе из-за политики экс-президента США Джо Байдена.

Путин также отмечал, что западные страны использовали деструктивные инструменты влияния на внутреннюю политику России и раскачивали в стране ситуацию изнутри.

