18 декабря, 16:10

Политика

В The Guardian перевели слова Путина о подсвинках как "маленькие хрюшки"

Фото: ТАСС/Zuma/Jonathan Nicholson

Издание The Guardian перевело слова Владимира Путина о европейских подсвинках как "маленькие хрюшки".

В СМИ написали, что президент РФ использовал эту фразу, чтобы назвать так европейских лидеров, а также заявил, что Россия добьется целей в Украине либо дипломатическим путем, либо силой.

Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны сказал, что европейские подсвинки подключились к прошлой американской администрации, так как "надеялись поживиться" на развале России.

По его словам, они надеялись, что это произойдет за короткий период времени. Однако сейчас "всем очевидно", что данные деструктивные планы в отношении РФ провалились.

Кроме того, Путин заявил, что в Европе людям навязывают страхи о якобы неизбежном столкновении с Россией и необходимости готовиться к большой войне.

