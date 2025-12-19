Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:34

Политика

Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии", – цитирует французского лидера РИА Новости.

Макрон подчеркнул, что европейские дипломаты должны найти способ для этого в ближайшие недели.

Политик также подтвердил, что новый кредит Украине в 90 миллиардов евро предназначен для того, чтобы Киев мог продолжать финансировать свои военные усилия.

"Это решение оказалось наиболее реалистичным и практичным, чтобы гарантировать, что Украина с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий", – добавил Макрон.

Евросоюз по итогам первого дня саммита принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, новый кредит будет беспроцентным.

Тем не менее финансирование Киева будет осуществляться полностью из бюджета ЕС, поскольку европейские лидеры не договорились об экспроприации замороженных российских активов.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия ответила на угрозу ЕС конфискации активов

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика