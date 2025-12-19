Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии", – цитирует французского лидера РИА Новости.

Макрон подчеркнул, что европейские дипломаты должны найти способ для этого в ближайшие недели.

Политик также подтвердил, что новый кредит Украине в 90 миллиардов евро предназначен для того, чтобы Киев мог продолжать финансировать свои военные усилия.

"Это решение оказалось наиболее реалистичным и практичным, чтобы гарантировать, что Украина с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий", – добавил Макрон.

Евросоюз по итогам первого дня саммита принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, новый кредит будет беспроцентным.

Тем не менее финансирование Киева будет осуществляться полностью из бюджета ЕС, поскольку европейские лидеры не договорились об экспроприации замороженных российских активов.