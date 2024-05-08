Следователь и прокурор выступили против освобождения из СИЗО замминистра Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи и прокуратура выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Денис Балуев.

Балуев объяснил, что освобождение из-под стражи Иванова позволит адвокатам более активно участвовать в следственных мероприятиях с участием их подзащитного, который на данный момент находится в СИЗО "Лефортово".

Заседание по рассмотрению апелляции на арест Иванова проводится в закрытом формате в Мосгорсуде.

Ранее стало известно, что защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По словам адвоката Дениса Балуева, это может быть домашний арест или запрет определенных действий.

Информация о задержании замминистра обороны РФ по подозрению во взяточничестве появилась 23 апреля. Иванов не признал свою вину.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ до 23 июня. Также были арестованы еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Спустя время суд в Москве отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

