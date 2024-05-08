ВС РФ освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики и Кисловку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново. Кисловку освободили подразделения группировки войск "Запад". Кроме того, они улучшили положение по переднему краю.

5 мая российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Также подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что населенный пункт Работино перешел в серую зону – ВСУ потеряли над ним контроль. Он отметил, что ВС РФ там находиться тоже смысла нет, поскольку это низина. Главное – это взятие под контроль ближайших высот, указал он.