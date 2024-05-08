Песков: РФ не может расследовать гибель журналиста АFP на Украине

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Россия не может проводить расследование гибели журналиста АFP Армана Сольдена, так как мужчина освещал события с украинской стороны, поэтому РФ не располагает данными его рабочей деятельности. Об этом заявил временно исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, как-то нужно обращаться, наверное, к украинской стороне. <...> Если, я понимаю, в момент гибели он находился на территории, которая была под контролем киевского режима", – сказал он.

Ранее АFP сообщало, что Сольден погиб в районе Артемовска 9 мая 2023 года. По утверждению агентства, журналист погиб после обстрела на окраине Часова Яра.

До этого стало известно, что российский военный блогер Андрей Морозов, известный как Мурз, умер. Эту информацию 21 февраля подтвердил председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман. На телеграм-канале блогера было примерно 100 тысяч подписчиков.

