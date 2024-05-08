Путин утвердил Основы госполитики РФ в области исторического просвещения

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Владимир Путин утвердил Основы государственной политики России в области исторического просвещения. Президент подписал соответствующий указ 8 мая.

В документе определяются цели, основные принципы и механизмы реализации госполитики страны в области исторического просвещения. Их реализация будет способствовать сплочению общества и охранению традиционных ценностей.

Россия в Основах государственной политики по историческому просвещению названа государством-цивилизацией, сплотившей русский и другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшей огромный вклад в общемировое развитие.

"В основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории России традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны и ее многонационального народа, неотъемлемой составляющей суверенитета Российской Федерации", – говорится в документе.

Также подчеркивается, что Россия собирается организовать масштабную просветительскую работу для борьбы с организованной Западом фальсификацией истории.

Согласно стратегии, историю РФ будут преподавать, начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Кроме того, предполагается ввести единую государственную линейку учебников истории, в том числе по истории родного края для каждого субъекта. Это необходимо для повышения "исторической грамотности граждан" и живущих в РФ иностранцев.

Ранее министерство просвещения России предложило увеличить общее число часов, которое отводится на изучение истории в школах, на 136 часов – до 476. Согласно действующему документу, рекомендуется изучать историю 340 часов.

В Минпросвещения выступили с инициативой увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5–8-х классах при 34 учебных неделях. В 9-м классе предложили отводить на предмет по два часа в неделю.