Минпросвещения РФ и ОНФ подписали соглашение по организации бесплатного школьного питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения России и Общероссийский народный фронт (ОНФ) подписали соглашение о взаимодействии по вопросам организации бесплатного горячего питания в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответсвующий документ подписали министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Хочу поблагодарить Общероссийский народный фронт за ту совместную работу, которая ведется по мониторингу различных направлений реализации национального проекта "Образование", поручений президента нашей страны", – указал Кравцов.

Он отметил важность общественного мнения и обратной связи. Проект, продолжил он, подразумевает обеспечение всех учащихся начальных классов – порядка семи миллионов школьников – бесплатным горячим питанием и завтраками.

"Подписание этого соглашения – это новый этап нашего взаимодействия по другим направлениям", – заключил министр просвещения РФ.

В свою очередь, Кузнецов присоединился к словам благодарности и напомнил, что в 2020 году Владимир Путин поручил обеспечить бесплатным горячим питанием начальные классы, в том числе в новых регионах страны.

"(Это. – Прим. ред.) потребовало отдельных больших усилий министерства просвещения, и коллеги взялись за эту работу", – подытожил руководитель исполкома ОНФ.

Ранее депутаты комитета ГД по просвещению и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину по разработке единого стандарта на горячее школьное питание, которое будет содержать для учащихся базовый перечень блюд.

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сказала, что из-за отсутствия единого стандарта некоторые ученики голодают, поскольку отказываются от невкусной и некачественной еды, что им предоставляют. По ее мнению, школьники должны быть обеспечены не просто бесплатной, но и вкусной и сбалансированной едой.

Идею поддержал и первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев. Он считает, что все госконтракты, в том числе по школьному питанию, проходят через госзакупки, и тендеры выигрывают те, кто предлагает более низкую цену. Однако это, по его словам, не гарантирует качество или широкий ассортимент продуктов питания, в связи с чем ГОСТ необходим.

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