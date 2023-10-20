Общественный совет при Роспотребнадзоре проверил, чем кормят детей в учебных заведениях РФ

Питание московских школьников может стать гораздо разнообразнее. Общественный совет при Роспотребнадзоре проверил, чем именно кормят детей в учебных заведениях по всей стране и обнаружил, что иногда там не предлагают творог, рыбу и фрукты.

Специалисты призвали срочно обязать школьные столовые разнообразить меню и обновлять его раз в два-три дня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





