Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 07:15

Общество

Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Россияне рассказали о зарплате мечты

В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

"Мослекторий": Любовь Колтунова – о страсти

Новости часа: незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат

"Московский патруль": криминалисты СК РФ отметили профессиональный праздник

Москвичам рассказали о главных новостях 19 октября

"Актуальный репортаж": Большой театр подготовил новую схему продажи билетов

Температура не выше 3 градусов ожидается в столице в ночь на 19 октября

Новости часа: автомобилистам в Москве и Подмосковье рекомендовали менять шины

Подросткам хотят разрешить трудиться наравне со взрослыми, в том числе на вредном производстве. С таким предложением выступили депутаты Татарстана.

Речь идет в первую очередь о выпускниках колледжей. Многие из них, получив образование, не могут приступить к работе, так как не достигли совершеннолетия. Изменения в Трудовом кодексе позволят исправить это.

Выпускники смогут начать карьеру сразу после практики, в том числе заниматься верхолазными, взрывоопасными, подземными и подводными работами. В комитете Госдумы по труду ответили, что не против рассмотреть инициативу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика