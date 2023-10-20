Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Подросткам хотят разрешить трудиться наравне со взрослыми, в том числе на вредном производстве. С таким предложением выступили депутаты Татарстана.

Речь идет в первую очередь о выпускниках колледжей. Многие из них, получив образование, не могут приступить к работе, так как не достигли совершеннолетия. Изменения в Трудовом кодексе позволят исправить это.

Выпускники смогут начать карьеру сразу после практики, в том числе заниматься верхолазными, взрывоопасными, подземными и подводными работами. В комитете Госдумы по труду ответили, что не против рассмотреть инициативу.

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