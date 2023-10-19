"78 плюс": какие меры предлагают для компенсации советских вкладов

В Госдуме рабочая группа разработала несколько предложений по вопросу компенсации дореформенных вкладов, которые граждане держали в Сбербанке. Среди возможных сценариев в том числе рассматривается перенос долговых обязательств на саму кредитную организацию, а также введение приоритетных выплат для пожилых россиян. Рассказываем подробности и спрашиваем мнение экономиста, какой подход может быть наиболее эффективным.
Долговые обязательства
Рабочая группа нижней палаты парламента подготовила ряд предложений по тому, каким образом решить вопрос с компенсацией дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин рассказал подробности о возможных сценариях.
Один из обсуждающихся вариантов – бессрочно приостановить либо вообще признать утратившим силу закон, который обязывает государство провести гражданам компенсационные выплаты. "Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться", – пояснил Сенин.
Однако, по его словам, подобный подход придется серьезно аргументировать. Также рабочая группа подготовила еще два решения. В рамках первого депутаты предлагают перенести дореформенные вклады в долговые обязательства не государства, а Сбербанка.
"На самом деле количество граждан, которые находятся в этой массе, достаточно большое, но подавляющая часть – это наследники, а живых вкладчиков не так много, порядка 4 миллиона. Если мы еще поделим на возрастные категории, эта цифра не кажется столь ужасной – если начинать выплачивать отсюда, это примерно 7,3 млрд рублей", – уточнил Сенин.
Решение не ближайшего года?
Решение выплачивать компенсации вкладчикам является правильным, однако эту меру вряд ли получится реализовать в будущем году. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
По его словам, следующий год может быть сложным с точки зрения макродинамики и инфляции. Из-за этого обременять Сбербанк дополнительной нагрузкой неправильно. Организация осуществляет множество других стимулирующих экономику мер, пояснил эксперт. Также он отметил, что в обсуждаемом бюджете на следующий год траты на компенсации не были учтены.
При этом экономист подчеркнул, что вопрос с дореформенными вкладами требует решения.
"Рано или поздно придется что-то делать. Ежегодно переносить закон – так всегда было, в этом ничего нового. Отменить в принципе – это вызовет социальную напряженность", – пояснил Масленников.
Экономист полагает, что в этом вопросе требуется тщательный, взвешенный анализ и серьезная экспертная работа. По словам Масленникова, начальные меры по выплатам можно будет принять в новой финансовой трехлетке, то есть в период с 2025 по 2027 год.
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