"78 плюс": какие меры предлагают для компенсации советских вкладов

В Госдуме рабочая группа разработала несколько предложений по вопросу компенсации дореформенных вкладов, которые граждане держали в Сбербанке. Среди возможных сценариев в том числе рассматривается перенос долговых обязательств на саму кредитную организацию, а также введение приоритетных выплат для пожилых россиян. Рассказываем подробности и спрашиваем мнение экономиста, какой подход может быть наиболее эффективным.



Долговые обязательства

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Рабочая группа нижней палаты парламента подготовила ряд предложений по тому, каким образом решить вопрос с компенсацией дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин рассказал подробности о возможных сценариях.



В 1995 году был принят закон, который гарантирует россиянам восстановление и сохранение ценности сбережений, внесенных ими в Сбербанк до 20 июня 1991 года. То же самое касается вложений в советские облигации до 1 января 1992 года. Однако нормативно-правовые акты, которые регулируют механизмы возврата, до сих пор не приняты. Кроме того, возникли сложности с источниками финансового обеспечения процесса.



Один из обсуждающихся вариантов – бессрочно приостановить либо вообще признать утратившим силу закон, который обязывает государство провести гражданам компенсационные выплаты. "Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться", – пояснил Сенин.

Однако, по его словам, подобный подход придется серьезно аргументировать. Также рабочая группа подготовила еще два решения. В рамках первого депутаты предлагают перенести дореформенные вклады в долговые обязательства не государства, а Сбербанка.





Владимир Сенин член комитета Госдумы по финансовому рынку И наконец предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это министерству финансов и ПАО "Сбербанк" согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" лет начинать выплачивать.

"На самом деле количество граждан, которые находятся в этой массе, достаточно большое, но подавляющая часть – это наследники, а живых вкладчиков не так много, порядка 4 миллиона. Если мы еще поделим на возрастные категории, эта цифра не кажется столь ужасной – если начинать выплачивать отсюда, это примерно 7,3 млрд рублей", – уточнил Сенин.



Решение не ближайшего года?

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Решение выплачивать компенсации вкладчикам является правильным, однако эту меру вряд ли получится реализовать в будущем году. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, следующий год может быть сложным с точки зрения макродинамики и инфляции. Из-за этого обременять Сбербанк дополнительной нагрузкой неправильно. Организация осуществляет множество других стимулирующих экономику мер, пояснил эксперт. Также он отметил, что в обсуждаемом бюджете на следующий год траты на компенсации не были учтены.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий В любом случае это не решение следующего года, потому что 26 октября в первом чтении будет принят бюджет на 2024 год. Конкретное распределение постатейное будет уже во втором чтении. Пока бюджет вносился, с момента прохождения нулевого чтения в Совете Федерации никто таких предложений не делал. Логично было бы это делать в июле-августе, чтоб была возможность учесть.

При этом экономист подчеркнул, что вопрос с дореформенными вкладами требует решения.

"Рано или поздно придется что-то делать. Ежегодно переносить закон – так всегда было, в этом ничего нового. Отменить в принципе – это вызовет социальную напряженность", – пояснил Масленников.

Экономист полагает, что в этом вопросе требуется тщательный, взвешенный анализ и серьезная экспертная работа. По словам Масленникова, начальные меры по выплатам можно будет принять в новой финансовой трехлетке, то есть в период с 2025 по 2027 год.

