В Госдуме предложили начать компенсационные выплаты по вкладам СССР

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Рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации советских вкладов россиян в Сбербанке. Об этом заявил член комитета ГД по финансовому рынку Владимир Сенин, сообщает РИА Новости.

По его словам, восстанавливать накопления необходимо с помощью их перевода в целевые долговые обязательства страны с применением долгового рубля, стоимость которого устанавливается исходя из изменений соотношения контрольной стоимости социального набора и его базовой стоимости (она установлена в 464 рубля СССР).

Сейчас в стране нет закона, по которому сбережения должны переводить в целевые долговые обязательства России. Как утверждает Сенин, у рабочей группы есть на данный момент два решения проблемы.

Во-первых, необходимо перевести советские вклады россиян в долговые обязательства Сбербанка. Во-вторых, Минфину и Сбербанку нужно утвердить суммы приоритетных компенсационных выплат гражданам. Последнее предложение, по словам Сенина, пользовалось большей поддержкой.

При этом член комитета ГД отметил, что суть предложений заключается в том, чтобы обозначить критерии приоритезации выплат и направить средства россиянам старше 78 лет.

"На самом деле количество граждан, которые находятся в этой массе, достаточно большое, но подавляющая часть – наследники, а живых вкладчиков не так много, порядка 4 миллионов. Если мы еще поделим на возрастные категории, эта цифра не кажется столь ужасной", – заключил он.

В 1995 году власти утвердили закон, который гарантирует восстановление и сохранение вкладов россиян, которые были помещены в Сбербанк до 20 июня 1991 года и в банки госстрахования России, а также вклады по госбумагам СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

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