Кабмин подготовил проект о расширении применения налогового вычета для россиян

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Правительство России разработало законопроект, которым предлагается расширить возможности применения налогового вычета для поддержки инвестиционной деятельности граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"По поручению президента правительство подготовило законопроект, направленный на поддержку инвестиционной активности граждан", – говорится в сообщении.

Возможность налогового вычета предлагают распространить на добровольные взносы по негосударственному пенсионному обеспечению и вклады по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 2024 года. При этом срок вложений должен составлять не менее 10 лет.

Нововведения также коснутся ценных бумаг. Россияне смогут возвращать часть расходов от их приобретения.

Ранее в России предложили разрешить многодетным семьям повторно использовать налоговый вычет на жилье. Подобную необходимость аргументировали тем, что со временем семьям, например, может потребоваться расширение жилплощади.



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