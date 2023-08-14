Путин поручил продлить до 2026 года повышенный налоговый вычет для виноделов

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Владимир Путин поручил правительству продлить до 2026 года повышенный налоговый вычет для виноделов, реинвестирующих в развитие производства. Это следует из перечня поручений по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить <...> продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента <...> налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков, <...> при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников", – говорится сообщении.

Для внесения соответствующих изменений в российское законодательство кабмину предоставлен срок до 15 декабря текущего года.

С предложением сохранить повышенный налоговый вычет для виноградарей на период 2024–2026 годов еще в июне выступили Минэкономразвития и глава Республики Дагестан. Президент инициативу поддержал, отметив, что виноделы должны выделять допсредства от налоговых льгот на усовершенствование своей материально-технической базы.

