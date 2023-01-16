В РФ зафиксировали рост производства алкоголя почти на 10%

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Выпуск алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с января по декабрь увеличился на территории РФ на 9,8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.

По данным службы, в общей сложности было произведено до 199,524 миллиона декалитров алкогольных напитков. Выпуск продукции с крепостью свыше 9% увеличился на 8,4%, до 115,386 миллиона декалитров. Выросло и производство водки почти на 4%, до 84,056 миллиона декалитров.

Также выпуск увеличили коньячные предприятия, которые представили 8,821 миллиона декалитров. Это на 10,5% больше, чем в 2021 году.

Если говорить о сфере виноделия, то в январе – декабре производство выросло 9,7%, до 32,693 миллиона декалитров. Из них увеличился выпуск игристых вин. Показатель вырос на 25,2%, до 16,181 миллиона декалитров.

Больше всего за указанный период выпустили производители ликерных вин – на 442,5% год к году.

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