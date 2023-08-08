Многодетным семьям могут разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом

Фото: depositphotos/Kzenon

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребенка, правом повторно использовать налоговый вычет за жилье, сообщает RT.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, подчеркнув, что в соответствии с налоговым законодательством, каждый работающий гражданин имеет право один раз в течение жизни получить налоговый вычет при приобретении жилья.

В частности, он может вернуть 13% с суммы, потраченной на покупку недвижимости, но не более чем с двух миллионов рублей, а также с суммы процентов по ипотеке, но не более чем с трех миллионов рублей.

При этом, как заметил Федоров, сейчас эта норма не предусматривает исключений для льготных категорий граждан. К примеру, это могут быть многодетные семьи, которым в течение жизни может потребоваться расширение жизненного пространства, приобретение нового, более просторного жилья.

Ранее сообщалось, что в России хотят установить налоговый вычет за лечение участников спецоперации РФ на Украине. С инициативой выступили члены фракции ЛДПР. По его словам, получить 13% налогового вычета смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику СВО. При этом он уточнил, что 13% будут возвращаться не от существующего лимита в 120 тысяч, а от потраченной суммы.

Парламентарий обратил внимание, что инициатива должна помочь задействовать средства частных организаций, а военнослужащие, в свою очередь, оперативно будут получать необходимую помощь.

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам