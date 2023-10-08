Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Видеообращение президента России опубликовано на сайте Кремля.

"Отечественный агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением. Сегодня перед отраслью стоят большие, амбициозные задачи. Уверен, мы их обязательно решим", – заявил он.

Глава государства поблагодарил работников сферы за их напряженный труд, умение добиваться результатов и любовь к родной земле. Он отметил, что благодаря их усилиям, пищевая промышленность стала настоящим локомотивом отечественной экономики.

Путин отметил, что в прошлом году был собран рекордный за всю историю объем зерна, хороший урожай ожидается и в этом году. По словам российского лидера, аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.

Президент России отметил, что продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта, а по ряду позиций, российские компании являются глобальными лидерами. Он подчеркнул, что РФ обязательно поддержит аграриев, чтобы те и дальше могли наращивать свои возможности.

Он уточнил, что в России будут повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации, а также решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий и фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами.

Особое внимание президент пообещал уделить смежным секторам экономики, которые завязаны на АПК, заявив, что по данным направлениям России необходимо добиться технологического суверенитета.

Кроме того, российский лидер заявил, что в России многообразие национальных кухонь и гастрономических традиций и назвал это мощным фактором для развития агротуризма. Он также отметил, что важнейшим вопросом является повышение качества жизни на территориях сел.

"Мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая системы здравоохранения, образования и культуры, будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье – словом, сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан", – пообещал Путин.

По словам главы государства, перед отраслью сегодня стоят большие и амбициозные задачи, которые, выразил уверенность Путин, будут обязательно решены.

"Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю всего самого доброго", – резюмировал президент.

Ранее Путин по случаю Дня тигра на Дальнем Востоке поблагодарил ученых, биологов и других специалистов, ответственных за сохранение популяции амурского тигра. Он отметил, что труд этих людей вносит большой вклад в создание безопасных условий для проживания амурских тигров, способствует продвижению в России экологической культуры, укрепляет в обществе ценности бережного отношения к дикой природе.