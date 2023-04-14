"Мой район. Навигатор": в столице пройдет 140 экскурсий проекта "ОткройМоспром"

О том, как изготавливают детские игрушки, какие масла добавляют в декоративные крема, что делает колбасу вкусной, расскажут москвичам в рамках проекта "ОткройМоспром". Всего в 2023 году запланировано 140 экскурсий, они пройдут с 17 по 28 апреля.

Двери для всех желающих распахнут 30 московских предприятий, среди которых есть такие гиганты, как косметическая фабрика "Свобода", предприятие микроэлектроники "Микрон" и Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".