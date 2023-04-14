Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:50

Город

"Мой район. Навигатор": в столице пройдет 140 экскурсий проекта "ОткройМоспром"

"Мой район. Навигатор": в столице пройдет 140 экскурсий проекта "ОткройМоспром"

"Мой район. Навигатор": температуру в батареях в столице понизили из-за потепления

Москвичам рассказали, какие будут активности на фестивале "Пасхальный дар"

Столичные школьники отправились в Большую арктическую экспедицию

Новости часа: в Москве появились украшения к старту фестиваля "Пасхальный дар"

Москвичам сообщили о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

Кубок Гагарина впервые привезли в Центральный детский магазин на Лубянке

О том, как изготавливают детские игрушки, какие масла добавляют в декоративные крема, что делает колбасу вкусной, расскажут москвичам в рамках проекта "ОткройМоспром". Всего в 2023 году запланировано 140 экскурсий, они пройдут с 17 по 28 апреля.

Двери для всех желающих распахнут 30 московских предприятий, среди которых есть такие гиганты, как косметическая фабрика "Свобода", предприятие микроэлектроники "Микрон" и Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городдосугвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика