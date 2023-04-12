Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту и выразила поддержку тем, кто отправляется на выполнение служебных задач.

Барановская отметила, что очень впечатлена высоким уровнем организации мероприятия, а также работой сотрудников и волонтеров.

"Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать. Я даже в шутку спросила: "А расписаться можно?" Вдруг отношения не узаконены и очень хочется перед отправкой это сделать. На что мне ответили: "И это организуем", – сказала она.

Телеведущая добавила, что все необходимые документы оформляются в одном месте, при этом человек тратит на все не более четырех часов.

"Это важно, потому что, когда человеку нужно носиться по тысячам инстанций, пойти собрать тысячу бумаг, на каком-то этапе может отпасть желание. А здесь ты приходишь в одну точку и все делаешь. Это очень удобно", – добавила она.

Барановская подчеркнула, что среди пришедших у многих нет боевого опыта, поэтому она призвала всех внимательно относиться к приказам и задачам, которые будут поставлены во время подготовки и обучения.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли Единый пункт отбора на военную службу. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, и будет работать с 09:00 до 20:00.

Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

4 апреля в столице начал свою работу чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

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