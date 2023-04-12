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Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту и выразила поддержку тем, кто отправляется на выполнение служебных задач.
Барановская отметила, что очень впечатлена высоким уровнем организации мероприятия, а также работой сотрудников и волонтеров.
"Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать. Я даже в шутку спросила: "А расписаться можно?" Вдруг отношения не узаконены и очень хочется перед отправкой это сделать. На что мне ответили: "И это организуем", – сказала она.
Телеведущая добавила, что все необходимые документы оформляются в одном месте, при этом человек тратит на все не более четырех часов.
"Это важно, потому что, когда человеку нужно носиться по тысячам инстанций, пойти собрать тысячу бумаг, на каком-то этапе может отпасть желание. А здесь ты приходишь в одну точку и все делаешь. Это очень удобно", – добавила она.
Барановская подчеркнула, что среди пришедших у многих нет боевого опыта, поэтому она призвала всех внимательно относиться к приказам и задачам, которые будут поставлены во время подготовки и обучения.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли Единый пункт отбора на военную службу. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, и будет работать с 09:00 до 20:00.
Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.
4 апреля в столице начал свою работу чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.
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