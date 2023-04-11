Новый курс по аддитивным технологиям открылся в "Московской технической школе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Московская техническая школа" (МТШ) совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Дмитрия Менделеева открыла курсы повышения квалификации по направлению "Аддитивные технологии". Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Аддитивные технологии сегодня – одно из перспективных направлений в промышленном секторе, которое позволяет производить самые сложные изделия из металла, пластика и других материалов", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Программа рассчитана на 16 академических часов. В рамках курса его участникам расскажут о современных аддитивных технологиях и методах 3D-печати. Слушатели изучат базовую концепцию аддитивных технологий и устройства 3D-печати, познакомятся с основами моделирования, вычислительными методами, а также с программным обеспечением для 3D-печати.

Проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ имени Дмитрия Менделеева Игорь Еремин пояснил, что благодаря непрерывному образованию специалисты имеют возможность повысить собственную компетентность в профессиональных сферах и стать более востребованными работниками. После прохождения программы участники получат свидетельство о повышении квалификации установленного образца.

Проект МТШ был создан столичным правительством в 2021 году. Он направлен на повышение квалификации московских менеджеров в работе с инновационными технологиями.

Всего в рамках развития МТШ планируют открыть 9 направлений обучения, среди которых будут "Промышленный дизайн", "Искусственный интеллект в промышленности", "Беспилотный транспорт" и другие программы.

Ранее стало известно, что более семи тысяч московских предпринимателей пройдут обучение по программам наставничества в 2023 году. Всего будет организовано около 70 потоков в рамках семи городских программ. Наставничество является востребованной мерой поддержки бизнеса, в рамках которой начинающие бизнесмены могут перенять опыт ведущих экспертов и успешных предпринимателей.



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