Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме предложили обязать аниматоров квестов проходить специальное обучение и освидетельствование на наличие проблем с психикой. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила парламентарий, все эти меры необходимы для комплексного регулирования квест-индустрии. Нужно также ужесточить требования к безопасности и реквизиту, который используется при проведении квестов, добавила она.

"Аниматорам надо проходить специальное обучение. Требуется разработка образовательной программы для них, в формате курса повышения квалификации, где они научатся безопасной работе с клиентами", – подчеркнула Лантратова.

По ее мнению, работающие в развлекательной сфере обязательно должны иметь медкнижку. Лантратова сделала акцент на том, что следует исключить возможность приема на работу людей с психическими расстройствами и склонностями к садизму.

Что касается техники безопасности, необходимо ввести полный запрет на использование инвентаря, который является травмоопасным, считает парламентарий. Она напомнила, что уже были случаи травмирования людей в результате использования топоров и ножей в рамках квеста.

"Предлагаю запретить использовать подобные реквизиты, даже затупленные предметы оказываются травмоопасными", – отметила она.

Также следует разработать памятку, которая информировала бы граждан о правилах безопасности. Перед участием в квестах все посетители должны подтверждать, что прошли инструктаж.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы решили разработать законопроект о нормах организации квестов. Лантратова отмечала, что изменения необходимы в связи с опасностью для здоровья, которые несут подобные развлечения.

На данный момент в законодательстве РФ нет норм, способных регулировать работу квест-комнат. По ее словам, из-за этого возникла необходимость правового контроля квестов.

Она подчеркнула, что для разработки инициативы ГД подключат Минкульт РФ, Роспотребнадзор, СК и МВД.



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