Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки факта травмирования ребенка на квесте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после травмирования ребенка на квесте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе проведения доследственной проверки и установленных обстоятельствах", – указано в сообщении.

13-летняя девочка получила травмы 16 февраля, во время участия в игровом квесте на Волгоградском проспекте. Сообщалось, что у ребенка выявлены множественные ушибы и ссадины, потребовалась медицинская помощь.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Ее проведение контролируется прокуратурой Москвы.

В Москве во время прохождения квеста пострадала 13-летняя девочка

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