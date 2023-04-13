15:47Мэр Москвы
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин провел заседание наблюдательного и попечительского советов Первого МГМУ имени Сеченова, в ходе которого поддержал планы развития вуза. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии", – сказал градоначальник.
Он указал на своевременность разработки концепции развития вуза, отметив, что сегодня необходимо создавать задел на будущее, чтобы сохранять конкурентоспособность.
Концепцией развития МГМУ предусмотрено его превращение в исследовательский университет мирового уровня. Для этого планируется расширить перечень образовательных программ, сконцентрироваться на обучении по индивидуальным образовательным траекториям, а также наращивать исследование и интенсивнее внедрять их результаты в практику.
Отмечается, что важную роль в работе учреждения будет играть научно-технологический парк биомедицины. Там начнут создавать биомедицинские клеточные продукты, медикаменты и диагностические тест-системы.
В целом речь идет о развитии вуза в рамках госпрограммы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая подразумевает рост доли отечественных разработок на глобальном рынке, повышении научного потенциала российских вузов.
Ранее Сергей Собянин открыл детский технопарк "Наукоград", созданный на базе Московского финансово-юридического университета. В нем детей будут учить проектированию авиационной и космической техники.
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