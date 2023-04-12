Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл детский технопарк "Наукоград", который был создан на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). В нем будет проходить обучение проектированию авиационной и космической техники.

"В Москве уже больше 20 детских технопарков. В эту работу включены десятки московских вузов, высокотехнологичных предприятий. Здесь вот создан такой интересный проект – технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы", – подчеркнул он.

Так, детский технопарк располагается в новом корпусе университета на улице Генерала Белова. По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, его площадь оценивается в 550 квадратных метров. Учащимся школ будут предложены программы по обучению в сферах авиации, космонавтики, беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий, архитектуры и дизайна.

Обучение будет основываться на четырех профильных лабораториях. Кроме того, в технопарке установили авиатренажер, которым стала часть фюзеляжа самолета Ту-134А.

Инвестиции в реализацию проекта составили более 410 миллионов рублей. На сегодняшний день в Москве открыт уже 21 детский технопарк. Их образовательными партнерами стали свыше 40 вузов.

Ранее Собянин сообщил, что в столице сегодня работают 210 коммерческих площадок, где юные москвичи познают современные профессии. По его словам, молодежь изучает IT-специальности, основы дизайна, робототехнику и анимацию. Ребята младшего возраста учатся на простых моделях, а те, кто постарше, работают уже над серьезными продуктами.

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего

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