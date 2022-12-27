Зинэтула Билялетдинов стал главным тренером хоккейного клуба "АК Барс"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Зинэтула Билялетдинов стал главным тренером казанского хоккейного клуба "Ак Барс", сообщает ТАСС. Соглашение со специалистом рассчитали до окончания текущего сезона.

2 декабря клуб объявил об уходе с поста главного тренера Олега Знарка. Его обязанности исполнял Юрий Бабенко. Он продолжит работу в клубе в качестве ассистента Билялетдинова.

Билялетдинов был главным тренером "Ак Барса" с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. В марте 2014 года он стал вице-президентом и генеральным менеджером "Ак Барса". С клубом он три раза выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, он становился с командой чемпионом суперлиги в 2006-м. В 2019 году он покинул пост главного тренера.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!