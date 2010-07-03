Билялетдинов ушел с поста главного тренера "Ак Барса"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Пост главного тренера казанского хоккейного клуба "Ак Барс" покинул Зинэтула Билялетдинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правительству Татарстана.

Вице-президентом и генеральным менеджером "Ак Барса" Билялетдинов стал в марте 2014 года. С клубом он три раза выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, он становился с командой чемпионом суперлиги в 2006-м.

В нынешнем сезоне "Ак Барс" проиграл в первом раунде плей-офф омскому "Авангарду" в четырех матчах.