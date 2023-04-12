Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Систему отопления Москвы перевели на минимальный режим работы в связи с потеплением. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Специалисты ПАО МОЭК перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции", – отметил он.

По словам Бирюкова, сейчас температура теплоносителя составляет 75–77 градусов, что позволяет нагревать воду до 60 градусов. Полностью отопление в городе отключат, когда среднесуточные температуры будут составлять 8 градусов в течение пяти дней.

Вице-мэр добавил, что весенний период является одним из самых сложных с точки зрения настройки системы отопления из-за достаточно сильных колебаний температур в пределах одних суток: если днем температура воздух плюсовая, то ночью она может опускаться до минусовых значений.

Ранее стало известно, что в Москве планируется регулировать счета за отопление с учетом изменений среднегодовых температур. Ожидается, что это позволит избежать резких колебаний в оплате.



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