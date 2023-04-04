В Москве введут регулировку счетов за отопление – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве будут регулировать счета за отопление, что исключит резкие колебания в оплате, соответствующую меру разработал Минстрой. Об этом сообщает газета "Известия".

Минстрой разработал законопроект, который позволит изменить способ расчета платы за отопление, правительственная комиссия уже одобрила инициативу.

Отмечается, что в Москве, как и в большинстве регионов, плата за отопление рассчитывается равномерно на 12 месяцев – по потреблению энергии за предыдущий год. В газете уточняется, что при данной системе колебания суммы за оплату из-за разницы годовых температур достигают 25–50%.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что плата выставляется по потреблению энергии за предыдущий год, а в январе следующего года проводится сверка оплаченных показаний и фактически израсходованного тепла. В случае, когда зима оказывается холоднее предыдущей, необходимо доплачивать, рассказала депутат. При этом, если зима оказывается теплее предыдущей, то уже коммунальщики обязаны вернуть деньги.

В законопроекте предлагается наделить власти Москвы полномочиями для установления особенностей определения платы за отопление, и сделать систему расчетов более прозрачной и справедливой. В пояснительной записке к инициативе указывается, что именно в столице в последние годы фиксируются сильные погодные колебания.

Ранее сообщалось, что жителей России могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. На сегодняшний день, по закону, в квартиру без согласия собственника можно войти только в случае угрозы жизни другим жильцам.

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