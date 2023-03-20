"В пользу пожеланий москвичей". Когда в столице отключат отопление

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, когда в городе может завершиться отопительный сезон. Он напомнил, что для этого существует четко определенный регламент, основанный на среднесуточной температуре. Рассказываем подробности и выясняем, какая погода ожидается весной в центральной части России.



"Есть четко определенная система"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 17 марта рассказал о регламенте по отключению отопления, который действует в столице. По его словам, решающее значение в этом вопросе имеет среднесуточная температура в городе.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Есть регламентные сроки, есть четко определенная система – если в течение пяти суток на улице температура среднесуточная будет плюс восемь и выше, мы тогда отключаем отопление. Вот к этому критерию мы и относим все наши действия.

Однако, помимо регламента, власти ориентируются на мнение горожан, подчеркнул Бирюков. "Иногда и отступаем от этих правил в пользу пожеланий москвичей: иногда и вроде бы плюс восемь и выше, а еще и холодновато, или через несколько дней может наступить более холодный период", – пояснил он.

По словам заммэра Москвы, осенне-зимний сезон в городе прошел без аварий, в штатном режиме. Москвичам предоставлялись услуги по теплообеспечению, водоснабжению и электричеству. При этом уже в середине апреля планируется начать подготовку к новому осенне-зимнему периоду.

Ранее Сергей Собянин заявил, что среди мегаполисов по всему миру один из самых долгих отопительных сезонов наблюдается именно в Москве. Как правило, он стартует в третьей декаде сентября и длится до начала мая, то есть примерно 230 дней.



Какая ожидается весна?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал Москве 24, что весна в этом году в центральной части России, скорее всего, будет соответствовать многолетним климатическим нормам.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Зима по большей части была теплой, поэтому приход метеорологической весны, как это и было в последние годы, затягивается. Я имею в виду устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль.

В то же время снежный покров скоро исчезнет, он быстро тает в результате прошедших дождей, добавил климатолог. По его словам, это создает условия для повышения температуры.

В свою очередь, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала Москве 24, что обычно среднесуточная температура в столице переходит отметку 8 градусов не раньше конца апреля.

"В последние годы среднесуточная температура в Москве переходит отметку в 8 градусов и выше не раньше третьей декады апреля. Однако устойчивое тепло наступает не сразу. До конца мая возможны периоды похолодания, из-за чего в отдельные дни среднесуточная температура может опускаться ниже 8 градусов", – объясняет метеоролог.

Ранее москвичам пообещали дневную температуру выше нуля всю неделю с 20 марта. При этом потепление станет особенно заметным ближе к выходным. В частности, в субботу, 25 марта, столбики термометров могут показать 7…12 градусов.

