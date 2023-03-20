Москвичам пообещали повышение температуры к выходным

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице суббота, 25 марта, может стать самым теплым днем на неделе с температурой до 12 градусов в дневные часы. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, на протяжении всей недели с 20 марта дневная температура воздуха в городе прогнозируется выше нуля. Однако погода ожидается менее солнечная, чем в минувшие выходные. Во вторник, 21 марта, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут 7...9 градусов, уточнил метеоролог.

"В ночь на среду ожидается 1...3 градуса, днем также будет 7...9, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. В ночь на четверг прогнозируется 1...3, днем температура поднимется до 6...11 градусов. Будет облачно и небольшой дождь. В ночь на пятницу столбики термометров покажут 2...7. Днем будет 7...12 градусов, облачно, небольшой дождь", – говорит Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Если брать суточный ход, то, скорее всего, самый теплый день – суббота, 25 марта. Там и ночью будет 3...8, и днем ожидается 7…12 градусов. Но при этом облачно, дождь.

В ночь на воскресенье, 26 марта, прогнозируется 0...5, днем столбики термометров поднимутся до 7...12 градусов. Погода будет облачной, возможен небольшой кратковременный дождь, заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в столице может стаять весь снег. По его словам, в среднем в столичном регионе это происходит с 10 по 12 апреля. Однако сейчас сход снежного покрова ожидается чуть раньше. На фоне превышающей среднюю климатическую норму температуры не исключено, что это случится в пределах 5–10 апреля, прогнозирует Шувалов.



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