Гидравлические испытания теплосетей стартовали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс городского хозяйства Москвы начал гидравлические испытания теплосетей, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

"Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 17 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций к 1 сентября", – объяснил он.

Бирюков уточнил, что сначала испытания проводят на тех участках, которые работают отдельно от общей системы, чтобы не допустить отключений у потребителей. Работы на этих сетях уже начаты, добавил он.

Все это делается для того, чтобы заблаговременно выявить слабые места в системе теплоснабжения и укрепить ненадежные участки.

Основная часть работы осуществляется после отключения отопления в период с мая по сентябрь, сообщил Бирюков.

Ранее заммэра заявил, что в Москве четко сформирован график отключения отопления, однако пожелания жителей города всегда будут учитываться.

Он добавил, что в некоторых случаях столичные власти решают отступить от регламента в связи с просьбами москвичей. Подготовка к новому отопительному сезону в городе стартует в середине апреля. В прошлом году отопление в Москве начали отключать 14 мая.



В московских домах пока не планируется отключать отопление

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