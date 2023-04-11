Апексимова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. Она выразила поддержку гражданам, которые хотят отправиться на выполнение служебных задач.

"Я на самом деле горжусь этими людьми. Это очень здорово, это очень важно, что все-таки у нас страна Россия – страна мужественных, настоящих мужчин", – сказала она.

Апексимова добавила, что удивлена условиями в пункте. Она отметила, что все организовано в рамках нормы, а пришедшие люди знают, для чего они здесь, и чувствуют себя спокойно.

"Я даже немного шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано. Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело", – отметила артистка.

Ранее сообщалось, что единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, и будет работать с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

4 апреля в Москве заработал чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.



Единый пункт отбора на военную службу по контракту заработал в Москве

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