Москвичей пригласили на весенние лекции, выставки и экскурсии в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки и зоны отдыха приготовили для горожан больше 500 весенних просветительских мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

"Экскурсии и выставки на свежем воздухе – отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях", – сказала вице-мэр.

Так, например, 15 апреля в усадьбе Воронцово бесплатную экскурсию проведет историк Михаил Коробко, который расскажет о том, как за свою историю менялась усадьба. А 30 апреля ботаник Наталья Слободова расскажет о местных растениях.

В Измайловском парке в ближайшую субботу состоится творческий вечер по случаю 200-летия Александра Островского. Его участники смогут обсудить произведения и жизнь драматурга.

А в "Сокольниках" 12 мая пройдет экскурсия с играми, в ходе которой посетители парка узнают о первых спортивных сообществах города, о стадионе Центрального дома Красной армии и о других интересных фактах спортивной истории города.

Еще одна экскурсия пройдет 24 мая в Басманном районе столицы. Ее проведет Сад имени Баумана. Посетители познакомятся с самыми интересными местами этой части города.

Кроме того, до конца мая в парках будут проводиться различные лекции, на городских площадках можно будет увидеть фотовыставки, посвященные различным праздникам, в том числе Дню космонавтики и 9 Мая.

Ранее Сергунина сообщила, что по случаю Дня космонавтики на культурных площадках столицы проведут более 60 мероприятий. В частности, до 16 апреля в Музее космонавтики будут проходить показы научно-фантастического кино и мультфильмов.



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