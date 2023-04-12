Собянин пригласил москвичей на ВДНХ в День космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В честь Дня космонавтики в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ состоится праздничная программа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"12 апреля в павильоне запланирована праздничная программа и специальные акции для взрослых и детей. В честь всемирно известных покорителей космоса – Юрия Гагарина и Валентины Терешковой – для посетителей с именами Юрий и Валентина вход в этот день бесплатный", – написал мэр.

Павильон открылся на ВДНХ пять лет назад. Сейчас в его выставочном центре более 120 уникальных предметов летательной и космической техники. Помимо этого, гости павильона смогут ознакомиться с образцами предприятий оборонно-промышленного комплекса, редкими архивными документами, а также фото- и видеоматериалами. Всего на выставке представлено более двух тысяч тематических объектов.

По случаю памятной даты космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили центр с юбилеем.

В преддверии праздника центр отправил на Международную космическую станцию флаги РФ, ВДНХ и самого павильона, а космонавты, в свою очередь, оставили на них подписи. Флаги станут новыми экспонатами центра "Космонавтика и авиация".

Ранее Собянин поздравил москвичей с праздником и пояснил, что Москва играет важную роль в космической отрасли РФ. По словам мэра, в столице сосредоточено наибольшее количество профильных предприятий. Всем причастным к освоению космоса в РФ Собянин пожелал здоровья, благополучия и достижений на благо Родины.



Пассажиров метро Москвы будут приветствовать фразой "Поехали!" в День космонавтики

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!